Премьер Украины потребовал объяснений от своего заместителя за фото с Кадыровым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от своего заместителя Олега Уруского объяснений за фотографии, на которых Уруский идет рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом в понедельник, 22 февраля, он написал в Facebook.

«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — прокомментировал фотографию Шмыгаль.

Снимок был сделан, предположительно, на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где Уруский возглавляет украинскую делегацию.

Известно, что 20 июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео сообщил о внесении Кадырова в черный список. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Такая же мера касается жены Кадырова и его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). По версии Госдепартамента США, Кадыров причастен к нарушению прав человека, имевшему место более 10 лет назад.

22 июля 2020 года духовное управление мусульман Чеченской Республики объявило Госдеп США террористической организацией. После этого Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря.

Позже, 26 июля 2020 года, жители Чеченской Республики в качестве поддержки главы региона Рамзана Кадырова заявили, что вместе с ним находятся в санкционном списке.

Прeзидент Рoссии Владимир Путин 17 декабря 2020 года заявил, что ничего необычного в санкциях Запада против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова нет, он защищает интересы не только региона, но и всей страны. Глава государства также назвал Кадырова одной из целей для так называемых оппонентов из-за рубежа.