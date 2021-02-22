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Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская вакцина является самой эффективной в мире. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 20 февраля в Сочи.

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«Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина», — подчеркнул Лукашенко.

Владимир Путин при этом отметил, что совместная работа двух стран по борьбе с коронавирусом развивается успешно.

Он напомнил, что первую партию российского препарата Белоруссии осуществили в прошлом году, следующие поставки ожидаются в феврале и марте. «Самое главное, на мой взгляд, — это то, что <...> технологии переданы», — сказал Путин, добавив, что Россия ни с одной из стран не сотрудничает в этом вопросе так плотно.

Лукашенко в ходе встречи также сообщил, что в марте в республике начнется производство вакцин по российским технологиям, и анонсировал создание в республике собственной вакцины.

21 декабря в РФПИ сообщили, что вакцина «Спутник V» получила в Белоруссии регистрационное удостоверение, ставшее первым зарубежным документом аккредитации российского препарата.

На следующий день генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»» Сергей Казакевич сообщил, что производство российской вакцины от коронавируса в Белоруссии начнется во II квартале 2021 года.

Кампания по вакцинации в Белоруссии российским препаратом «Спутник V» стартовала 29 декабря минувшего года. 16 января в республике была начата вакцинация медработников, находящихся в зоне риска.

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