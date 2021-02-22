Яровая предложила установить уголовную ответственность за клевету на ветеранов

Группа депутатов партии «Единая Россия» во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовила к внесению в нижнюю палату парламента поправки, которые предполагают установление уголовной ответственности за клевету на ветеранов. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщается на сайте партии.

«Оскорбление ветерана — это демонстрация цинизма, подлости и жестокости одновременно с расчетом на невозможность ответить. Оскорбление всех тех, кто погиб, защищая Родину, глумление над достоинством и заслугами людей, чей жертвенный и самоотверженный подвиг дал жизнь будущим поколениям, — это преступление», — заявила Яровая.

Согласно законопроекту, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Также будет установлена уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов. Изменения коснутся и юридических лиц.

Отмечается, что в первом чтении 10 февраля законопроект был принят единогласно.

Ранее, 21 февраля, депутаты Госдумы заявили, что наказание за клевету на ветеранов необходимо ужесточить. Так, по словам депутата Сергея Боярского, важно вводить в качестве наказания также исправительные работы и уголовную ответственность. В свою очередь, депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что дело блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — не единственное.

В тот же день дочь ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Елена Артеменко заявила, что недовольна приговором, который вынес суд в отношении блогера Алексея Навального по делу о клевете.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете на ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей. Также судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

Навального обвиняли в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.