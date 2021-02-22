Ограничение на въезд грузовиков весом более 12 т на МКАД продлили на год

Грузовой транспорт весом более 12 т, который следует транзитом, не сможет заезжать на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД), а также на внутренние трассы столицы до 23 февраля 2022 года. Соответствующий приказ заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова опубликован в понедельник, 22 февраля, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Ограничить въезд и движение в пределах территории города Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) и на МКАД, включая ее внутреннюю и внешнюю стороны, грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 12 тонн в период с 22 часов 00 минут 23 февраля 2021 г. до 6 часов 00 минут 23 февраля 2022 года», — отмечается в документе.

Ранее, 20-22 февраля движение большегрузов было перенаправлено с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. В Минтрансе Московской области напомнили, что в настоящий момент крупные грузовики могут также пользоваться бесплатными трассами А-107 и А-108.

Отмечалось, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в столичном регионе быстрее и безопаснее. В частности, на МКАД вдвое снизилась интенсивность движения большегрузов, на 11% увеличилась скорость движения в целом. Кроме того, впервые за долгое время два дня подряд на МКАД не было аварий с грузовиками, добавили в дептрансе.

Под действие данных ограничений не попадают грузовики, транспортирующие дорожно-эксплуатационную и уборочную технику и автомобили, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.