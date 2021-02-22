Миронов избран председателем обновленной «Справедливой России — За правду»

Сергей Миронов был избран председателем обновленной партии «Справедливая Россия — За правду», Захар Прилепин и Геннадий Семигин получили посты сопредседателей. Об этом в понедельник, 22 февраля, свидетельствуют результаты голосования.

В этот же день партия «За правду» объявила о ликвидации для последующего объединения со «Справедливой Россией» и «Патриотами России».

По словам Миронова, день принятая решения об объединении партий будет знаменательным днем в истории парламентаризма.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил о том, что начатый объединительный процесс позволит партии «Справедливая Россия» достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, «Справедливая Россия» является одной из наиболее авторитетных политических сил в стране. Путин отметил, что за прошедшие годы партия накопила серьезный опыт участия в избирательных кампаниях, а также завоевала поддержку большой доли населения страны.

Ранее, 28 января, возможность проголосовать за партию, которая создается в результате объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», допустили 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил, стало известно в тот же день.

Как отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».