Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Польша и Украина призвали Байдена остановить строительство «Северного потока – 2»
Политика
В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление ветеранов
Политика
Миронов избран председателем обновленной «Справедливой России — За правду»
Мир
Зеленский поделился планами Киева построить аэропорт в Донбассе
Мир
Минск примет меры в сфере безопасности в случае эскалации напряженности с Западом
Мир
В РАН отметили безопасность пролетающих 22 и 23 февраля мимо Земли астероидов
Мир
Зеленский подтвердил неисполнение Украиной требований МВФ
Армия
Концерн «Калашников» доработал снайперскую винтовку Чувакина
Мир
Боррель заявил о «росте репрессий» в Белоруссии

Миронов избран председателем обновленной «Справедливой России — За правду»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сергей Миронов был избран председателем обновленной партии «Справедливая Россия — За правду», Захар Прилепин и Геннадий Семигин получили посты сопредседателей. Об этом в понедельник, 22 февраля, свидетельствуют результаты голосования.

«Работаем над созданием мощного левого движения»
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов — об объединении левых сил, избирательном законодательстве и участии в политической повестке общества

В этот же день партия «За правду» объявила о ликвидации для последующего объединения со «Справедливой Россией» и «Патриотами России».

По словам Миронова, день принятая решения об объединении партий будет знаменательным днем в истории парламентаризма.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил о том, что начатый объединительный процесс позволит партии «Справедливая Россия» достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, «Справедливая Россия» является одной из наиболее авторитетных политических сил в стране. Путин отметил, что за прошедшие годы партия накопила серьезный опыт участия в избирательных кампаниях, а также завоевала поддержку большой доли населения страны.

Ранее, 28 января, возможность проголосовать за партию, которая создается в результате объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», допустили 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил, стало известно в тот же день.

Как отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021