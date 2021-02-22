Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Польша и Украина призвали Байдена остановить строительство «Северного потока – 2»
Политика
В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление ветеранов
Политика
Миронов избран председателем обновленной «Справедливой России — За правду»
Мир
Зеленский поделился планами Киева построить аэропорт в Донбассе
Мир
Минск примет меры в сфере безопасности в случае эскалации напряженности с Западом
Мир
В РАН отметили безопасность пролетающих 22 и 23 февраля мимо Земли астероидов
Мир
Зеленский подтвердил неисполнение Украиной требований МВФ
Армия
Концерн «Калашников» доработал снайперскую винтовку Чувакина
Мир
Боррель заявил о «росте репрессий» в Белоруссии

Руководители «ТГК-2» арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральные директора двух крупных компаний АО «Архоблэнерго» Валерия Заикина и ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» («ТГК-2») Надежда Пинигина арестованы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от налогов. Такое решение Ломоносовский районный суд Архангельска принял в понедельник, 22 февраля.

Источник ТАСС сообщает, что Пинигина отправлена под стражу до 17 апреля.

«В результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей», — отмечается на сайте Следственного комитета России.

ТГК-2 и «Газпром» сорвали дедлайны правительства
ТГК-2 и «Газпром» сорвали дедлайны правительства
ТГК-2 стала для «Газпрома» безнадежным должником. Лоббировать ее интересы перед газовым концерном начинают главы регионов

Организацией получен убыток в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена более чем до 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Также, по данным следствия, кроме созданной угрозы для предприятия подозреваемые приняли ряд мер, которые были направлены на дестабилизацию финансового положения АО «Архоблэнерго».

В настоящий момент проводятся все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств по делу.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что гендиректор ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» Надежда Пинигина задержана в Москве.

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» оказывает услуги в пяти регионах России, а также в городе Скопье (Северная Македония).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021