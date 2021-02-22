Руководители «ТГК-2» арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями

Генеральные директора двух крупных компаний АО «Архоблэнерго» Валерия Заикина и ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» («ТГК-2») Надежда Пинигина арестованы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от налогов. Такое решение Ломоносовский районный суд Архангельска принял в понедельник, 22 февраля.

Источник ТАСС сообщает, что Пинигина отправлена под стражу до 17 апреля.

«В результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей», — отмечается на сайте Следственного комитета России.

Организацией получен убыток в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена более чем до 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Также, по данным следствия, кроме созданной угрозы для предприятия подозреваемые приняли ряд мер, которые были направлены на дестабилизацию финансового положения АО «Архоблэнерго».

В настоящий момент проводятся все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств по делу.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что гендиректор ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» Надежда Пинигина задержана в Москве.

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» оказывает услуги в пяти регионах России, а также в городе Скопье (Северная Македония).