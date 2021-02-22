В Кызыле в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 11 детей

16 человек, в том числе 11 детей, получили травмы в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Кызыле. Об этом 22 февраля сообщили в экстренных службах.

«ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса (находились 11 детей). В лечебное учреждение доставлены 16 человек, в том числе 11 детей», — цитирует источника «РИА Новости». Информации о состоянии пострадавших в аварии не приводится.

В июле 2020 года в Туве по факту ДТП, в результате которого погиб ребенок, было возбуждено уголовное дело. ДТП произошло накануне на автодороге Кызыл — Эрзин, неподалеку от села Целинное. Водитель микроавтобуса Toyota, совершая обгон, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.