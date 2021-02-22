В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление ветеранов

Депутаты Государственной думы подготовили поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 22 февраля, рассказала журналистам вице-спикер нижней палаты парламента, один из авторов поправок Ирина Яровая.

По ее словам, предлагается отнести к реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах. «И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — цитирует ее ТАСС.

Соавторами поправок выступили председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский, представляющие «Единую Россию».

21 февраля депутаты Госдумы выразили мнение, что наказание за клевету на ветеранов необходимо ужесточить. Как отметил Хинштейн, дело блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — не единственное.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете в адрес ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей.