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В РАН отметили безопасность пролетающих 22 и 23 февраля мимо Земли астероидов

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Астероиды 2020 XU6, 2020 BV9, 2021 CC5, 2021 DX1 и 2015 EQ, которые 22 и 23 февраля будут пролетать мимо Земли, не представляют опасности для планеты. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН), известный российский ученый-астрофизик Юрий Балега.

«Эти астероиды летят мимо Земли, никакой опасности они для планеты не представляют», — отметил ТАСС ученый.

Он также добавил, что необходимо учитывать еженедельные полеты крупных астероидов на расстоянии в миллион километров или сотен тысяч километров от Земли. По его словам, это довольно близко, но вероятность столкновения приравнивается к одному объекту в 10 млн лет.

Ранее в этот день стало известно, что к Земле приближается астероид размером со сталинскую высотку. Диаметр небесного тела — около 213 м. Сегодня объект окажется в 4 млн км от нашей планеты. Также 22 февраля мимо Земли пролетят астероиды диаметром 23 м и 40 м.

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