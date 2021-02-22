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Зеленский поделился планами Киева построить аэропорт в Донбассе

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Украина планировала обновить аэропорт в Мариуполе, но поскольку военные сочли это небезопасным из-за конфликта на юго-востоке страны, то Киев думает о строительстве нового аэропорта в регионе. Об этом 22 февраля в рамках форума «Украина 30. Инфраструктура» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, месторасположение будущей площадки выбирают между Луганской и Донецкой областями. Проектирование аэропорта начнут в текущем году. Аэропорт будет принимать именно гражданские авиарейсы, уточнил украинский лидер.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял «секретные решения» в связи с обострением ситуации в Донбассе. Участники заседания обсудили ситуацию о возвращении к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривалось пять сценариев по региону.

Украинские власти в настоящее время не контролируют часть Луганской и Донецкой республик. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в нормандском формате.

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