Хирургический корпус детской областной больницы построят в Брянске

На территории детской областной больницы, расположенной на проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска, появится новый корпус. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона.

Строительные работы планируют начать в 2022 году. В здании будет располагаться хирургическое отделение. Его возведение профинансируют в рамках национального проекта «Здравоохранение». Средства поступят из федерального бюджета, передает NASHBRYANSK.RU.

Ранее в Стародубе Брянской области построили поликлинику с комфортными условиями для врачей и пациентов. Ее общая стоимость составляет около 190 млн рублей. Учреждение рассчитано на 300 пациентов в день. Прием будут вести по 17 медицинским специальностям.