Германия может сделать попытку обращения к Украине для побуждения страны к отмене решения по водной блокаде Крыма. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Скорее всего, в Германии примут решение, которое бы побуждало Украину снять водную блокаду с Крыма. Но при этом Берлин будет продолжать финансировать так называемые демократические институты», — сказал он в эфире Национальной службы новостей (НСН).

Однако, он не склонен считать, что Германия поддерживает демократию на Украине, скорее, по его словам, страна поддерживает нацизм и анархию. Цеков подчеркивает, что это политика двойных стандартов, так как какое-то финансирование Украины ФРГ оставит, несмотря на протест.

Сенатор также говорит о том, что Берлин хотел бы наладить отношений с Россией больше, чем с США, так как стремится рассмотреть вопрос водоснабжения Крыма Украиной.

«У Берлина союзнические отношения с НАТО, но при этом Германия однозначно тяготеет к Россией и хотела бы с нашей страной иметь более тесные, дружеские связи. Как показывает действительность, мы с Германией более близки, чем с Соединенными Штатами Америки», — отметил он.

Цеков также заключил, что крымчане не будут упрашивать Киев снять водную блокаду.

Ранее в этот день депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, представляющий партию «Альтернатива для Германии» заявил, что водная блокада Крыма является средневековым методом осады, Германии необходимо поднять в бундестаге вопрос об ущемлении международного права. По его словам, вызывает удивление, что демократическое и толерантное западное общество до сих пор не комментирует водную блокаду Крымского региона.

18 февраля депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек заявил, что дамба, перекрывающая водоснабжение Крыма с территории Украины, не повлияет на жизнь крымчан. По его словам, никакой сенсации в заявлении украинского чиновника Антона Кориневича нет. В то же время Бальбек выразил уверенность, что строительство дамбы будет сопряжено с коррупцией.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил о намерении Киева построить дамбу, чтобы прекратить подачу воды в республику.

В начале февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения в рамках комплексного плана по обеспечению Крыма надежным водоснабжением. В нем предусмотрено 14 мероприятий, в частности разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.