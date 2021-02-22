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Боррель заявил о «росте репрессий» в Белоруссии

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел сообщества обсудят ситуацию в Белоруссии в связи с ростом репрессий против защитников прав человека и оппозиции. Такое мнение Боррель высказал в понедельник, 22 февраля, по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюссель.

«В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза», — заявил представитель ЕС.

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Сообщается, что вопрос о ситуации в Белоруссии изначально не должен был рассматриваться, однако, он был вынесен по инициативе Борреля.

Ранее, 18 февраля, председатель белорусской оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов был арестован на 15 суток за отказ дать подписку о неразглашении в Следственном комитете республики.

21 декабря 2020 года, стало известно, что генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Фигурантами уголовных дел являются члены координационного совета и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Известно, что на встрече в Брюсселе также состоится обсуждение проблематики отношений с Россией и последствия визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от 4-6 февраля. По итогам визита глава европейской дипломатии заявил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, но дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

5 февраля российский МИД объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях в России. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписали в ближайшее время покинуть территорию России.

Боррель осудил Москву за высылку европейских дипломатов.

В Кремле заявили, что высылка дипломатов стала следствием тех действий, которые предприняли некоторые заграничные представительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Россия не готова терпеть подобные действия со стороны европейских дипломатов, заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва не была инициатором ухудшения отношений с ЕС.

МИД России 8 февраля выразил удивление в связи с оценкой главой европейской дипломатии итогов его визита в Москву, поскольку она сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.

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