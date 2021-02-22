В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

Стали известны некоторые детали переговоров, которые президент России Владимир Путин намерен провести с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Беседа президентов, как ожидается, продлится фактически целый день. С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал «Пул N3».

Ранее, в феврале, в пресс-службе главы Белоруссии сообщали, что Путин и Лукашенко в ходе предстоящей встречи планируют обсудить совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности. Также темой для беседы президентов станет развитие двусторонних отношений. Кроме того, стороны обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

О том, что переговоры Путина и Лукашенко запланированы на 22 февраля в Сочи, стало известно ранее в этот же день. Как сообщали в Кремле, лидеры обсудят ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества, а также крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Отмечалось, что темой для переговоров президентов также станет дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Позднее госагентство БелТА сообщило, что Лукашенко уже вылетел с рабочим визитом в Россию.