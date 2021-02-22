В МИД Германии заявили о необходимости конструктивного диалога с Москвой

Европейскому союзу необходимо искать пути, чтобы вести конструктивный диалог с Россией, несмотря на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он добавил, что на встрече с европейскими коллегами представители ЕС будут обсуждать реакцию на ситуацию с Навальным и рассматривать необходимость санкций в отношении РФ.

«Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией. Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», — отметил Маас в ходе встречи. Трансляция ведется в официальном аккаунте министерства в Twitter.

Ранее, в феврале, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Европейским союзом. Однако он отметил, что, несмотря на заинтересованность России, страна не видит взаимности в этом вопросе.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отношения России и Евросоюза разорванными «в клочья».

18 февраля агентство Bloomberg писало, что представители стран ЕС могут согласовать санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, который был задержан 17 января по возвращении в Москву из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима. По данным ФСИН, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.

16 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. Глава ведомства Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.