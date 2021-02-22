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Суммарный долг россиян по штрафам ГИБДД вырос на 1 млрд рублей

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Суммарный долг по штрафам ГИБДД составил 11,3 млрд рублей, за прошлый год он увеличился почти на 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ.

На начало 2020 года сумма составляла 10,4 млрд рублей. Однако, по информации на 1 января 2021 года, судебные приставы рассмотрели свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение ПДД. Их общая сумма составила более 11,3 млрд рублей. Кроме того, количество исполнительных производств также выросло более чем на 1,5 млн рублей.

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Сообщается, что средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет более 830 рублей. Средний долг, по сравнению с 2019 годом, сократился на 15 рублей.

В 2020 году также значительно выросло число нарушений, которые выявили видеокамеры.

«В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях», — рассказал ТАСС представитель МВД, отметив, что это почти на 20% больше, чем в 2019 году.

Ранее, 17 февраля, столичные судебные приставы взыскали с должников в 2020 году 96 млрд рублей, что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом штрафы ГИБДД составили 1,5 млрд рублей от общей суммы.

8 февраля стало известно о том, что в 2020 году судебные приставы также работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. Это на 2,4 млн больше, чем годом ранее, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия». Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

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