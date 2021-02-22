Суммарный долг россиян по штрафам ГИБДД вырос на 1 млрд рублей

Суммарный долг по штрафам ГИБДД составил 11,3 млрд рублей, за прошлый год он увеличился почти на 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ.

На начало 2020 года сумма составляла 10,4 млрд рублей. Однако, по информации на 1 января 2021 года, судебные приставы рассмотрели свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение ПДД. Их общая сумма составила более 11,3 млрд рублей. Кроме того, количество исполнительных производств также выросло более чем на 1,5 млн рублей.

Сообщается, что средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет более 830 рублей. Средний долг, по сравнению с 2019 годом, сократился на 15 рублей.

В 2020 году также значительно выросло число нарушений, которые выявили видеокамеры.

«В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях», — рассказал ТАСС представитель МВД, отметив, что это почти на 20% больше, чем в 2019 году.

Ранее, 17 февраля, столичные судебные приставы взыскали с должников в 2020 году 96 млрд рублей, что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом штрафы ГИБДД составили 1,5 млрд рублей от общей суммы.

8 февраля стало известно о том, что в 2020 году судебные приставы также работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. Это на 2,4 млн больше, чем годом ранее, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия». Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.