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В Болгарии увидели в школьных уроках патриотизма подготовку к войне с Россией

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Болгарское министерство образования решило проводить в школах уроки патриотического воспитания. Граждане увидели в инициативе подготовку властей и НАТО к потенциальной войне с Россией, сообщает газета «Факты».

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Автор статьи отмечает, что о патриотизме в стране стоит либо говорить хорошо, либо не стоит говорить вообще. Также указывается, что школьникам важно рассказывать не только о «славных болгарских воинах», но и о темных сторонах патриотизма, который мог также приводить к разрушительным войнам во имя родины, национализму, ксенофобии и так далее.

«В министерсте намерены пooщрять изучeниe бoлгaрcкoй вoeннoй хрaбрocти и учacтиe учaщихcя 8-10 клaccoв в вoeннoй пoдгoтoвкe. A для чeгo нужна этa вoeннaя пoдгoтoвкa? C кeм нaмeрeнa вoeвaть Бoлгaрия, oкружeннaя coюзникaми и члeнaми НАТО, тaк чтo eй пoтрeбуютcя 17-18-лeтниe дoнoры пушeчнoгo мяca?» — недоумевает автор.

Он подчеркивает, что в современных условиях необходимо стремиться к миру, а детям демонстрировать негативные последствия войны. Кроме того, по мнению автора, молодое поколение и само хотело бы жить в мире без насилия.

Однако некоторые читатели не согласились с такой позицией, заявив: «Кто хочет мира — готовится к войне». Один из читателей заявил, что жители Болгарии должны быть готовы к вооруженным атакам, в том числе со стороны России.

Тем не менее ряд пользователей отмечали, что не давали присягу НАТО, и выразили желание поддерживать мир.

«Тoт, ктo хoчeт мирa, дoлжeн гoтoвитьcя к миру и жeлaть мирa. Из-зa этoй пoдгoтoвки к вoйнe Бoлгaрия пeрeживaeт нaциoнaльную кaтacтрoфу», — подчеркнул комментатор.

Летом 2020 года стало известно, что власти Киева рекомендовали школам города начинать учебный день с прослушивания гимна Украины. Как уточнялось, решение должно популяризировать и воспитывать в детях уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины.

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