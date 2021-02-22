В России за сутки зарегистрировано 12 604 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 12 604 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

Наибольшее число новых пациентов было зафиксировано в Москве (1723), Санкт-Петербурге (957) и Московской области (728).

За сутки зафиксировано 337 летальных исходов, полностью выздоровели 12 943 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 630 летальных исходов, выздоровели 3 726 388 человек.

Ранее, в феврале, вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

К настоящему времени иммунитет к инфекции приобрели от 20 до 70% населения России, доля варьируется в зависимости от региона. Этому во многом поспособствовала начавшаяся 18 января масштабная вакцинация. Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,6%, согласно публикации медицинского журнала The Lancet.

Позже был зарегистрирован второй препарат — вакцина центра «Вектор». В феврале же премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил, что в РФ зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова. Первые 120 тыс. доз препарата «КовиВак» запустят в гражданский оборот уже в середине марта.

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