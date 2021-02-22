Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель заявил о «росте репрессий» в Белоруссии
Армия
Поставки новейшего пистолета-пулемета Калашникова начнутся в 2021 году
Мир
В МИД Германии заявили о необходимости конструктивного диалога с Москвой
Политика
Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах
Мир
Украина договорилась о получении американской вакцины в июле
Авто
Суммарный долг россиян по штрафам ГИБДД вырос на 1 млрд рублей
Мир
В Болгарии увидели в школьных уроках патриотизма подготовку к войне с Россией
Мир
Ереван заявил о заинтересованности в расширении военной базы РФ в Гюмри
Мир
В бундестаге назвали водную блокаду Крыма средневековым методом осады
Сюжет:

В России за сутки зарегистрировано 12 604 новых случая коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за минувшие сутки выявили 12 604 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

COVID не любит троицу: сколько времени займет ввод в оборот «КовиВака»
До конца первого полугодия объем производства только первых двух российских вакцин составит 88 млн комплектов

Наибольшее число новых пациентов было зафиксировано в Москве (1723), Санкт-Петербурге (957) и Московской области (728).

За сутки зафиксировано 337 летальных исходов, полностью выздоровели 12 943 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 630 летальных исходов, выздоровели 3 726 388 человек.

Ранее, в феврале, вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

К настоящему времени иммунитет к инфекции приобрели от 20 до 70% населения России, доля варьируется в зависимости от региона. Этому во многом поспособствовала начавшаяся 18 января масштабная вакцинация. Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,6%, согласно публикации медицинского журнала The Lancet.

Позже был зарегистрирован второй препарат — вакцина центра «Вектор». В феврале же премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил, что в РФ зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова. Первые 120 тыс. доз препарата «КовиВак» запустят в гражданский оборот уже в середине марта.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021