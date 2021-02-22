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В Москве лошадь сбежала с ипподрома и продолжила скакать по шоссе

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В Москве с ипподрома сбежала лошадь, она продолжила скакать по Ленинградскому шоссе. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля. Очевидцы заметили животное на трассе и успели запечатлеть его на видео. На опубликованных кадрах видно, что лошадь скачет у обочины дороги среди машин.

На данный момент неизвестно, чем закончилось происшествие.

Ранее, 16 февраля, в одном из районов Подольска пони попал под колеса автомобиля. Водитель не пропустил гужевую повозку, и лошадь сильно ударилась об автомобиль. У животного остался порез, а на автомобиле вмятина. Девушка, которая управляла повозкой, не пострадала.

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