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Эксперты назвали оптимальный размер накоплений на «черный день»

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Эксперты рассказали, какой должна быть оптимальная финансовая «подушка безопасности». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает «Прайм».

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Они пояснили, что пандемия коронавирусной инфекции изменила размер необходимых накоплений на «черный день» и срок, на который их должно хватить. Так, по мнению основателя и СЕО финтехкомпании «Деньги вперед» Павла Гужикова, объем должен составить от шести до девяти месячных расходов семьи.

Однако международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что важно накопить столько денег, сколько потребуется для необходимых трат на протяжении 6–12 месяцев при непредвиденных обстоятельствах.

«Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень бояться, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее «приятных» сюрпризов судьбы», — отметил специалист.

По данным Росстата, средняя месячная сумма расхода на одного человека в семьях, где воспитываются два ребенка, составила 15,1 тыс. Всей семье необходимо будет 60,4 тыс. рублей в месяц, размер накоплений должен составить чуть более 360 тыс. рублей, подсчитал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Гужиков же скорректировал эту цифру до 600–900 тыс. рублей, так как холдинг «Ромир» получил другой размер среднемесячных расходов семьи из четырех человек: 100 тыс. рублей.

Ранее, в феврале, сервис «Работа.ру» выяснил, какую зарплату хотели бы получать женщины и мужчины в 2021 году в России. Так, в среднем по стране мужчины хотели бы получать за свою работу 192 тыс. рублей, а женщины — 120 тыс. рублей.

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