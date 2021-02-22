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В США 139-летний дом переехал на новый адрес

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В Сан-Франциско 139-летний дом перевезли на новый адрес. Владелец здания Тим Браун потратил на «переезд» $400 тыс. Для реализации плана мужчине пришлось получить разрешение в 15 комитетах, передает телеканал «Известия». Дом викторианской эпохи погрузили на гигантский прицеп. На нем здание «проехало» шесть кварталов. По пути следования предварительно подпили деревья и переставили дорожные знаки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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