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Вирусолог озвучил условие для вакцинации переболевших коронавирусом

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Пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, следует сделать прививку, если уровень антител снизится до уровня «серой зоны». Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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Он пояснил, что перенесшим заболевание необходимо отслеживать количество антител в организме. Сдать кровь при этом лучше сразу после болезни.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — заявил Чепурнов РБК.

По его словам, вакцинацию следует пройти в том случае, когда уровень антител находится между положительным и отрицательным значениями. Кроме того, эксперт подчеркнул, что переболевшим может потребоваться лишь одна прививка.

Ранее, в феврале, инфекционист Галина Гольцман заявляла, что тем, кто переболел COVID-19, может хватить одной дозы вакцины, однако на данный момент требуется больше данных, чтобы утверждать об этом со стопроцентной уверенностью.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика. Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,6%, согласно публикации медицинского журнала The Lancet.

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