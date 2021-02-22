Аналитики рассказали о длительности путешествий россиян в 2020 году

Россияне в 2020 году проводили в поездках от трех до семи дней. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, оказавшиеся в распоряжении RT.

Как уточняется, на указанный период жители страны выкупали почти треть всех авиабилетов. Еще 28% путешественников отправлялись куда-либо на 2–3 дня.

22% россиян путешествовали на протяжении 8–14 дней, 9% улетали на срок, превышающий 14 дней.

24 часа путешествовали 7% граждан, еще 4% возвращались домой в тот же день, в который отправились в поездку.

Чаще всего россияне прилетали в Москву — ее выбирали 21% туристов. На втором месте оказался Сочи (10%), на третьем — Санкт-Петербург (9%). Также популярностью пользовались Краснодар, Калининград, Казань, Симферополь, Минеральные Воды и другие города.

Ранее, в феврале, стало известно, что самыми востребованными направлениями на предстоящие праздники 23 Февраля и 8 Марта в России стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Также путешественники отправятся в Краснодар и Калининград.