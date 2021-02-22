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Искусственный интеллект разработал рецепт идеально пышных блинов

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Искусственный интеллект Monolith, обученный фирмой Al, разработал рецепт идеально пышных блинов. Об этом разработчики сообщили в своем блоге.

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Для идеально пышных блинов потребуется 210 г муки, 48 г сахара, 14 г разрыхлителя, шесть грамм соли, два яйца, 256 г молока и 25 г сливочного масла. Сковородку необходимо умеренно смазать маслом, однако, каким именно — сливочным или растительным — не уточняется. Сковорода должна быть разогрета до средней температуры, в случае если вы готовите на электрической плите. Если же блины готовятся на газовой плите, сковорода должна быть чуть теплой.

«Мы нашли более 800 рецептов пышных блинов в американском стиле. Однако нам нужны были рецепты с достаточным количеством положительных и отрицательных отзывов, чтобы обучить модель ИИ выявлять, какое количество ингредиентов даст нам самые пышные блины. После исключения неподходящих вариантов, мы получили набор данных из 31 рецепта с достаточным количеством отзывов, чтобы обучить ИИ предсказывать правильный результат», — рассказали разработчики.

Ранее, 17 февраля, знаменитый английский повар Джейми Оливер раскрыл секрет приготовления идеальных блинов на Масленицу. По его словам лучший рецепт заключается в правильном соотношении ингредиентов и следованию всех технических рекомендаций.

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