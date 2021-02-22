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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 февраля

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В понедельник, 22 февраля, в Москве ожидается гололедица, а в ночь на вторник — сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха составит –13 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до –27 градусов. Местами ожидается небольшой снег.

21 февраля сообщалось, что в Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 13:00 23 февраля.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, рекордные за последние 65 лет морозы придут в Москву в ночь на 23 февраля. Он подчеркнул, что температура опустится до –27.

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