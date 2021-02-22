Один человек погиб и девять пострадали в ДТП под Красноярском

Один человек погиб и девять пострадали в результате крупного ДТП в Красноярском крае.

По данным регионального главка ГИБДД, авария произошла 21 февраля на 186-м километре трассы «Канск — Абан — Богучаны». Столкнулись микроавтобус Toyota Haas и легковой автомобиль Honda Orchia. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Причина аварии выясняется.

21 февраля Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer столкнулись на трассе М-6 «Каспий» в Веневском районе Тульской области. В результате аварии погибла пассажирка японского седана, а также женщина-пассажир и ребенок, находившиеся в Chevrolet. Еще два человека получили травмы.