Жилой дом и автосервис сгорели в Екатеринбурге в результате сильного пожара

Один человек пострадал в результате мощного пожара в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает E1.RU.

Возгорание возникло возле торгового центра «Мега» в гараже, в котором располагался автосервис. Затем пламя по крыше перекинулось на частные дома.

Площадь пожара составила более 200 кв. м. Отмечается, что из горящих зданий удалось спасти девять человек, включая пятерых детей.

Гараж и один из домов сгорели полностью. Дальнейшему распространению огня воспрепятствовали пожарные.

«Сложность состояла в том, что ближайший пожарный гидрант был заморожен. Воду для тушения пришлось брать из гидранта у IKEA. Также существовала угроза взрыва: в здании находилось несколько баллонов с горючими веществами», — сообщил портал.

21 февраля один человек пострадал при пожаре в частном доме в Новой Москве. Пожар охватил частный дом в СНТ в поселении Роговское. Крыша строения при возгорании обрушилась. Огонь также перекинулся на стоящий рядом со зданием автомобиль.