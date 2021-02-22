РФ приветствовала высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США

Россия положительно оценивает решение американских властей выслать в Германию 95-летнего Фридриха Бергера, который был охранником нацистского концлагеря Нойенгамме в 1945 году. Соответствующее заявление посольства РФ в США опубликовано 22 февраля в Twitter.

«Мы приветствуем действия США, направленные на поиск нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности», — отметили в российском диппредставительстве.

В посольстве также подчеркнули важность действий американских властей, особенно в 75-ю годовщину Нюрнбергского процесса.

20 февраля минюст США объявил о депортации 95-летнего Фридриха Бергера «за участие в спонсируемых нацистами актах преследования». Он переехал из Германии в штат Теннеси в 1959 году и долгое время скрывал свое прошлое. Американский суд осенью 2020 года постановил лишить его гражданства и отправить на родину.

«Высылка Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции [США] и его партнеров по правоохранительным органам обеспечить, чтобы Соединенные Штаты не были убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека», — сказал исполняющий обязанности генпрокурора Монти Уилкинсон.

Как пишет газета Der Spiegel, Бергер был доставлен во Франкфурт на санитарном борту. Его допросили сразу по прибытии. При этом издание называет маловероятным судебный процесс над бывшим нацистом в силу его возраста.

В 2013 году в Германии стартовала европейская кампания по поиску последних оставшихся в живых нацистских преступников и их пособников. Инициатором операции «Последний шанс II» выступил Центр Симона Визенталя.