В Алеппо откроют три пункта пропуска беженцев

Три пункта пропуска для беженцев будут открыты в понедельник, 22 февраля, на границе сирийской провинции Алеппо, чтобы беженцы смогли вернуться домой с подконтрольных боевикам территорий.

Как рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Шкерин, пункты располагаются в городах Абу-Азейдин, Серакиб и Мизназ. Их охраняют российские военные.

Пропуском смогут воспользоваться жители Алеппо, которые несколько лет назад покинули родные населенные пункты во время военных действий, а теперь находятся в палаточных лагерях в зоне деэскалации Идлиб. Отмечается, что люди живут в крайне тяжелых условиях с нехваткой продуктов, топлива и медикаментов.

Возвращающихся домой беженцев будут проверять по электронной базе данных, чтобы в Алеппо не смогли проникнуть участники незаконных бандформирований. Автобусы с сирийцами сопровождает российская военная полиция.

8 февраля усилиями российских военных специалистов на востоке Сирии была возобновлена работа перехода, который соединяет провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке. Такой «гуманитарный коридор» позволит многим беженцам вернуться домой.