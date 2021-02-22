В России стартовала неделя с тремя рабочими днями

Трехдневная рабочая неделя началась в России в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Рабочими днями будут дни с 24 по 26 февраля — среда, четверг и пятница.

Трехдневные выходные (с 21 по 23 февраля) связаны с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Перед сокращенной неделей была единственная в этом году шестидневка, уточняет «Газета.ру».

Следующие длинные выходные предстоят в марте с 6 по 8 марта. Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

А другими праздничными выходными в 2021 году станут 1–3 мая, 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября и 31 декабря.