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Джонсон назвал условия отмены ограничительных мер в Британии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал условия, необходимые для постепенного снятия действующих в королевстве ограничительных мер. Заявление было распространено 21 февраля канцелярией главы британского правительства.

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С 4 января в королевстве из-за распространения коронавируса ввели национальный локдаун. При этом правительство не исключило, что карантин может быть продлен до конца марта.

«Мы определили четыре ключевые условия, которые должны будут выполняться на каждой стадии осуществления плана», — отметил Джонсон.

Так, по его словам, решающее значение для отмены ограничений в Великобритании станут успешная вакцинация населения и появление данных о снижении смертности и прироста новых случаев COVID-19.

Кроме того, поводом для смягчения карантинного режима станут отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения королевства, а также контроль над ситуацией с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции.

16 февраля стало известно, что в Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах.

В этот же день специалисты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) подтвердили, что обнаруженный в декабре «британский» штамм коронавируса является более опасным, чем исходная форма SARS-CoV-2.

Вместе с этим в Англии в феврале зафиксировали ряд случаев заболевания южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику.

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