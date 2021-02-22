На сайте Минобороны к 23 февраля появился раздел о героях военных лет

Минобороны России в преддверии Дня защитника Отечества открыла на своем сайте историко-познавательный раздел «Антология 23 февраля» о героях военных лет.

Спецпроект предлагает ознакомиться с публикациями газеты «Красная звезда» в номерах за 23 февраля четырех фронтовых лет: 1942-го, 1943-го, 1944-го и 1945 годов.

«Архивные документы, представленные здесь, рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии», — отметили в Минобороны.

Также в разделе собраны наградные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России на всех героев Советского Союза, о которых сообщала газета в эти дни, пишет «Газета.ру». В их числе, например, — прославленный снайпер Василий Зайцев, о котором сообщалось 23 февраля 1943 года. В наградном листе на офицера сказано о более двух сотен уничтоженных им вражеских солдат и офицеров в уличных боях в Сталинграде.

Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны РФ — продолжение деятельности ведомства по охране и защите исторической правды, противодействию фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

2 мая 2020 года Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками к 75-летию легендарной операции.