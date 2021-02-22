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В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение

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В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся снегопадом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 февраля на сайте регионального управления МЧС России.

«22 февраля во второй половине ночи, в западных и центральных районах области, местами ожидается сильный снег», — говорится в сообщении.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, авиапроисшествий, аварий на железных дорогах, а также систем энергоснабжения, теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства. Также в МЧС предупредили о возможных изменениях в расписании авиасообщения и замыканиях на линиях электропередач.

Ранее, 17 февраля в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Они продержатся в республике вплоть до 25 февраля.

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