Энн Хэтэуэй рассказала о борьбе за роль в «Дьявол носит Prada»

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что ей пришлось побороться за роль в фильме «Дьявол носит Prada».

В эфире передачи Drag Race РуПола, ее спросили о работе, за которую она «сражалась зубами и когтями».

В ответ Хэтэуэй рассказала, что девятой пришла пробоваться на роль журналистки Андреа (Энди) Сакс в картине «Дьявол носит Prada». До нее кастинг проходили восемь талантливых актрис.

«Я была девятой на кастинге, но я получила роль. Держитесь за возможности и никогда не сдавайтесь», — отметила оскароносная артистка.

Being NINTH in line to play Andy in ‘The Devil Wears Prada?’ Groundbreaking. 🥺👏 #DragRace pic.twitter.com/0qXn6QZsXj