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Энн Хэтэуэй рассказала о борьбе за роль в «Дьявол носит Prada»

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Голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что ей пришлось побороться за роль в фильме «Дьявол носит Prada».

В эфире передачи Drag Race РуПола, ее спросили о работе, за которую она «сражалась зубами и когтями».

В ответ Хэтэуэй рассказала, что девятой пришла пробоваться на роль журналистки Андреа (Энди) Сакс в картине «Дьявол носит Prada». До нее кастинг проходили восемь талантливых актрис.

«Я была девятой на кастинге, но я получила роль. Держитесь за возможности и никогда не сдавайтесь», — отметила оскароносная артистка.

Энн Хэтэуэй снялась в более чем 40 картинах, среди которых «Как стать принцессой», «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар», «Ведьмы» и фильм-мюзикл «Отверженные». За роль в последнем она получила Премию Гильдии киноактеров США, «Оскар» , «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана».

В 2019 году Хэтэуэй получила звезду на «Аллее славы».

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