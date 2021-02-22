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Американские власти доставили 2 из 6 млн доз вакцин в штаты

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Власти США доставили два из запланированных шести миллионов доз вакцин от коронавируса в штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщила в интервью телеканалу ABC пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нам удалось доставить два из шести миллионов доз вакцин. Мы планируем нагнать [график] на неделе, восполнить этот пробел и убедиться, что они распределены по районам», — заявила Псаки.

Она добавила, что федеральные власти тесно сотрудничают с почтовой службой и курьерскими компаниями для ускорения темпов доставки вакцины.

Ранее советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт сообщил, что сильная снежная буря в США привела к задержке поставок около 6 млн доз вакцин от коронавируса во все 50 штатов.

Задержки произошли из-за перекрытия дорог, нехватки персонала курьерских компаний. Кроме того, более 2 тыс. пунктов распределения вакцины не могли получить дозы, потому что находились в областях, пострадавших от отключения электроснабжения, уточняет ТАСС.

В нескольких штатах США были зафиксированы рекордные с конца 1980-х годов морозы и снежные бури. Без электричества временно оставались 2,5 млн человек. По данным СМИ, с середины февраля из-за снежных бурь и морозов в стране погибли 58 человек.

США — мировой лидер по числу выявленных случаев коронавируса и его жертвам. По последним данным Worldometers, инфекция была диагностирована у 28,7 млн жителей страны, общее количество умерших от последствий COVID-19 в Штатах составляет 510,9 тыс. человек.

США начали массовую вакцинацию населения, которая пока идет с задержками. Администрация президента страны Джо Байдена намерена обеспечить вакцинацию с использованием 100 млн доз за свои первые 100 дней, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech) требует двух доз.

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