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«Монако» победил ПСЖ в чемпионате Франции по футболу

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«Монако» в гостях одержал победу над «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Голы забили полузащитник Софьян Диоп (шестая минута) и защитник Гильермо Марипан (51-я минута).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 80-й минуте встречи.

ПСЖ с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. У «Монако» — 52 балла и четвертая строчка, пишет «Спорт-Экспресс».

«Монако» не проигрывает с декабря 2020 года уже 11 матчей подряд. В последний раз «Монако» уступил «Лансу» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции.

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