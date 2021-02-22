Tesla приостановила продажи базовой версии электрокроссовера Model Y

Американский автопроизводитель Tesla приостановил продажи базовой версии электрокроссовера Model Y через месяц после выпуска, сообщает 21 февраля портал Electrek.

Отмечается, что информация об электромобиле Standard Range была удалена с сайта компании из-за «широкого ряда цен и конфигурации, за которыми становится всё труднее следить».

Такая версия Tesla Model Y может проехать без подзарядки до 392 км. Ее начальная стоимость составляла $42 тыс., напоминает «Газета.ру».

Как пишет портал, выпуск данного электрокара сам по себе был неожиданным, учитывая, что в июле 2020 года основатель Tesla Илон Маск критиковал модель за «неприемлемо низкую» дальность хода.

В ноябре стало известно, что Tesla отзывает в США свыше 9 тыс. электромобилей Model X 2016 года выпуска, у которых могут быть дефекты подвески и обшивки крыши.