Врач-терапевт рассказала о причинах появления озноба

Озноб может быть симптомом различных нарушений в организме. Об этом 21 февраля рассказала врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская.

«Озноб очень часто возникает при гипотермии — сниженной температуре тела. Это связано с тем, что организм пытается сохранить максимальное количество тепла. Таким образом, происходит спазмирование сосудов на поверхности тела», — рассказала она Пятому каналу.

Также озноб может возникнуть из-за передозировки лекарственных средств, отравлений, сопровождающихся диареей и рвотой, и при нарушениях вегетативной нервной системы. У женщин озноб может возникнуть при гормональных нарушениях, в период менопаузы и климакса, а также при аллергозах и во время стресса.

Петровская подчеркнула, что вне зависимости от причин озноба необходимо обращаться к врачу.

В тот же день ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян дала рекомендации, как подготовить организм к весне. В первую очередь эксперт посоветовала пить витаминные комплексы. По ее словам, даже летом и осенью у человека наблюдается дефицит по многим витаминам, так как их исчезновению способствуют условия обработки и хранения продуктов.