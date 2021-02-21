Хоккейный турнир памяти летчика Пешкова стартовал в Липецке

В Липецке начался хоккейный турнир, посвященный памяти липецкого летчика Олега Пешкова, погибшего в Сирии. В этом году среди гостей будет Максим Балмочных – серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи 1998 года, чемпион мира среди молодёжных команд 1999 года.

В соренованиях среди юношей 2011 года рождения принимают участие шесть хоккейных клубов: «СШ 11» (Липецк), «Кристалл» (Саратов), «Тверичи» (Тверь), Сборная команда Липецкой области, ХК «Тамбов» (Мичуринск), «Ракета» (Елец). Как отмечает GOROD48, матчи будут идти 21-23 февраля.

На улице Кривенкова в Липецке возводят крытый манеж для мини-футбола. Частный инвестор вложил в этот проект 72 млн рублей. Манеж будет состоять из трех мини-футбольных полей размером 40 на 20 м с возможностью трансформации в одно миди-футбольное поле размером 63 на 40 м. Газон на нем будет искусственным из сертифицированного FIFA материала.