Нелегальные свалки мусора обнаружили в Тамбовской области

В Сосновском районе Тамбовской области прокуратура провела проверку по обращению одного из жителей и установила нарушения Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Так, на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном примерно в 700 м западнее села Новое Грязное, выявлены несанкционированные свалки в виде бытового мусора, бытовой техники, мебели, строительных отходов.

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании незаконными бездействия администрации Сосновского района и возложении обязанности принять меры по организации вывоза мусора с территории указанного земельного участка, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В 2021 году активисты планируют провести более 70 субботников на берегах водоемов в Тамбовской области. Мероприятия состоятся в рамках всероссийской экологической акции «Вода России». В субботниках примут участие около 3 тыс. человек. В период подготовки к пляжному сезону они очистят более 40 км береговых линий в регионе.