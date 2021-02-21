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ФТС опровергла задержки в оформлении ввозимых в Россию цветов

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Оформление ввозимых в Россию цветов происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 февраля на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

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«Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и — как следствие — возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности. Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили более 1453 т. срезанных цветов и бутонов – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 т.) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 т.)», — говорится в сообщении.

В ФТС предположили, что в распространении недостоверной информации в СМИ могут быть заинтересованы «интересанты «серых схем». При этом «добросовестные импортеры цветочной продукции» не испытывают никаких трудностей. В ведомстве подчеркнули, что таможенное оформление происходит без сбоев, а выпуск товара производится день-в-день за счет увеличения количества оформляющих инспекторов.

Днем ранее РБК сообщил, что в России в преддверии 8 марта якобы возник дефицит цветов из-за того, что ФТС начала масштабные проверки фур с цветами, которые ввозят в Россию из Белоруссии.

12 декабря ФТС опровергла информацию о задержке тысяч посылок из зарубежных интернет-магазинов.

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