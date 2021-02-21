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В Тольятти загорелся цех по производству мебели

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Загорелось здание цеха по производству мебели в Тольятти. Об этом 21 февраля сообщили в управлении МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 18:49 мск. Инцидент произошел в одноэтажном здании на улице Мичурина. По первоначальным данным, площадь возгорания составила 250 кв. м, впоследствии она увеличилась вдвое. К ликвидации пожара были привлечены 72 человек и 24 единицы техники.

В 21:54 мск огонь удалось локализовать на площади 500 кв. м, а к 22:22 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет.

20 февраля в районе Царицыно на юге Москвы загорелось здание двухэтажного склада. Сообщалось, что тушение возгорания было осложнено «высокой горючей нагрузкой складируемых материалов». Позднее возгорание удалось локализовать на площади 1,5 тыс. кв. м.

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