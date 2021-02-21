Почти 15 ФАПов в Тюменской области подключили к интернету

В Тобольском районе Тюменской области в рамках госпрограммы «Цифровизация социально значимых объектов» к интернету подключили 14 ФАПов, в десяти из них сельским жителям смогут оказать телемедицинскую помощь, сообщает департамент здравоохранения региона.

«Один из ФАПов располагается в труднодоступном районе — деревне Хмелёвой. Интернет помогает медикам обращаться к специалистам Областной больницы № 3 с помощью видео-конференц-связи», — пояснили в ведомстве.

Теперь можно предварительно заказать нужные лабораторные или другие виды исследований. Их результаты, а также результаты флюорографии и маммографии доступны в электронный картах пациентов. Об этом сообщает портал «Наш город».

Ранее в Заводоуковском районе Тюменской области заработали четыре современных комфортных ФАПа — в селе Сединкино, деревне Сунгурово и поселках Лесной и Озерный. «Жителям этих населенных пунктов приходится добираться до районной больницы от 7 до 47 км. Здесь были фельдшерские пункты, но в них не было комфортных условий — холодно, неудобно», — рассказали в департаменте здравоохранения региона. В мини-поликлиниках есть всё необходимое — кабинет для приема пациентов, процедурные, смотровые, комнаты для медперсонала.