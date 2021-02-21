Около 34 млн рублей выделили Омской области на развитие деревень

Власти РФ дополнительно профинансируют программу сельской ипотеки и проекты по комплексному развитию сельских территорий. Омская область получит дополнительно 33,9 млн рублей. «За счет федеральной помощи планируется реализовать более 30 проектов. Речь идет о строительстве и реконструкции школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, деньги пойдут на газоснабжение Большереченского района, где построят сети протяженностью 7,6 км в селе Старокарасук. Часть выделенных средств направят на создание сети газораспределения природного газа (14,8 км) в селе Могильно-Посельское и деревне Могильно-Старожильск с подключением 183 абонентов. Также запланировано субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее в Омском районе построили и ввели в эксплуатацию две станции очистки воды. Они расположены в селе Красная Горка Дружинского поселения и деревне Подгородка Пушкинского поселения. Стоимость первого объекта составила 1,955 млн рублей, второго — 1,549 млн рублей. Обе станции возведены в рамках региональной программы «Чистая вода».