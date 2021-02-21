Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с идеей ввести ограничения по весу в России. По словам депутата, чиновникам в рекомендательном порядке следует ограничить вес 100 кг.

«Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать... Давайте пока просто рекомендовать», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также напомнил, что еще в 2014 году предлагал установить вес в 80 кг. Депутат также отметил, что раньше и сам весил 103 кг, а сейчас похудел до 95.

Оценил идею Жириновского бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он указал, что есть профессии, для которых рост и вес имеют большое значение, например для космонавтов. Но гражданам надо рекомендовать вес, соответствующий их росту и комплекции.

Диетолог Наталья Григорьева напомнила, что просто показатель веса не является критерием для оценки здоровья и есть масса людей, у которых нет избыточного веса, но есть другие проблемы, в частности сосудистые патологии.