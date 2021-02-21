Военный аналитик рассказал о последствиях для НАТО в случае войны с РФ

Военный аналитик и колумнист Джон Россомандо предположил дальнейшие события в Европе в случае конфликта НАТО и России. Материал был опубликован в воскресенье, 21 февраля, в The National Interest.

«Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для «российского вторжения», — пишет эксперт, вспоминая о прошедших в Польше учениях «Зима-20».

Учения включали визуализацию ситуации, при которой предполагаемый противник с востока нанес армии Польши разгромное поражение всего за пять дней. Отмечается, что подобное событие произошло, несмотря на наличие у польских ВС еще не полученных самолетов пятого поколения F-35, а также систем противоракетной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Россия усилила и модернизировала Западный военный округ, в котором сосредоточены самые компетентные военные подразделения страны, оснащенные современными оборонными машинами», — отметил Россомандо.

По его мнению, подобная группировка российских войск быстро разрушит польские и балтийские соединения НАТО и разъединит логистические узлы, соединяющие Польшу и Литву. Он обращает внимание на то, что это может произойти, в случае если США не увеличат свое присутствие на этом фланге. Эксперт советует США помочь Польше заменить устаревшее вооружение на современное.

«Союзники по НАТО должны восстановить линии снабжения, которые существовали в Западной Европе до конца холодной войны», — заключил Россомандо.

Ранее, 19 февраля, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что действия НАТО несут угрозы и риски для всего современного мира. По словам депутата, в этой связи желание ослабить альянс должно быть естественным не только для России, но и для других здравомыслящих стран.

В этот день президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия якобы намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете «российской угрозы». Политик также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что в новой концепции альянса до 2030 года предусмотрено увеличение военных расходов, в том числе на сдерживание РФ и Китая.

Москва неоднократно указывала, что именно НАТО продвигается к российским границам, а не наоборот. Кроме того, Россия ни на кого не планировала и на планирует нападать, однако из-за растущей угрозы со стороны альянса страна вынуждена укреплять оборону. При этом в РФ призывали западные страны прекратить запугивать друг друга несуществующей российской угрозой. В Москве указывали, что данный повод используется для наращивания военной силы НАТО у границ РФ.