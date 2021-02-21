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Украинец закопался в снег при попытке сбежать от полицейских

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Во Львове мужчина, подозреваемый в краже запчастей, попытался скрыться от полицейских, закопавшись в снег. Об этом 21 февраля рассказала в Facebook пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что злоумышленников, которые предположительно украли детали авто на сумму $1,4–1,8 тыс., было несколько. Одного из них задержали сразу, а другого через 10 минут.

При этом 36-летний мужчина закопал себя в снег под деревом в парке.

«Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу», — отметили в полиции.

В феврале прошлого года сообщалось, что в Мурманской области врачи спасли 11-летнего мальчика, которого 15-летний подросток избил и закопал в снегу. Пострадавшего госпитализировали с температурой тела 26 градусов.

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