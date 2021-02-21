Немецкий парикмахер продал первую запись на стрижку за €422

Парикмахер Андреас Нуйсль из немецкого города Байройт, который входит в состав Баварии, опубликовал на платформе eBay платную услугу, предполагающую первую запись на стрижку после карантина. Об этом в воскресенье, 21 февраля, он сообщил на странице в Facebook.

Предложение Нуйсля оценивалось в €288. Однако начиная с 12-го и заканчивая 20 февраля включительно стоимость поднялась до €422.

Обладателем первой записи к немецкому парикмахеру стал 43-летний мужчина.

Парикмахерские, спа-салоны и салоны красоты закрыты в Германии с 16 декабря в рамках карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Возобновят учреждения свою работу 1 марта.

Кроме того, удалось собрать еще €1310 пожертвований к основной сумме в €422. Сообщается, что вырученные деньги направят на помощь детям через одну из благотворительных организаций.

Ранее, 10 февраля, сообщалось, что работу барменом в Москве стали искать на 40% больше людей после 27 января по сравнению с предыдущей неделей, выяснил аналитический центр «Авито Работа». Аналитики связывают это с тем, что с 27 января 2021 года развлекательные заведения Москвы вновь вернулись к привычному рабочему режиму. А именно были сняты ограничения на работу в ночное время кафе, ресторанов и дискотек.

4 февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября прошлого года.

В то же время градоначальник отметил, что пока рано отменять ограничения на проведение массовых мероприятий, рекомендации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут снять к маю.

В России за последние 24 часа было зафиксировано 12 742 новых случая заболевания COVID-19.

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