Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Военный аналитик рассказал о последствиях для НАТО в случае войны с РФ
Мир
Главный инфекционист США оценил срок отмены ношения масок
Мир
Трамп заявил о нежелании возвращаться в Twitter
Мир
Советник Байдена назвал сложным определение происхождения коронавируса
Армия
Летчик-испытатель рассказал о возможностях беспилотника С-70 «Охотник»
Наука
Побывавший на Луне астронавт поздравил NASA с посадкой марсохода
Происшествия
Почти 1 тыс. домов осталась без газа из-за пожара на газопроводе в Качканаре
Мир
Nord Stream 2 AG запросила немедленного разрешения на работы в водах ФРГ
Мир
Белый дом заявил о готовности Байдена к переговорам с Ираном
Сюжет:

Немецкий парикмахер продал первую запись на стрижку за €422

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парикмахер Андреас Нуйсль из немецкого города Байройт, который входит в состав Баварии, опубликовал на платформе eBay платную услугу, предполагающую первую запись на стрижку после карантина. Об этом в воскресенье, 21 февраля, он сообщил на странице в Facebook.

Предложение Нуйсля оценивалось в €288. Однако начиная с 12-го и заканчивая 20 февраля включительно стоимость поднялась до €422.

Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции
В бундестаге поднимут вопрос об отмене ограничений для совместной борьбы с коронавирусом

Обладателем первой записи к немецкому парикмахеру стал 43-летний мужчина.

Парикмахерские, спа-салоны и салоны красоты закрыты в Германии с 16 декабря в рамках карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Возобновят учреждения свою работу 1 марта.

Кроме того, удалось собрать еще €1310 пожертвований к основной сумме в €422. Сообщается, что вырученные деньги направят на помощь детям через одну из благотворительных организаций.

Ранее, 10 февраля, сообщалось, что работу барменом в Москве стали искать на 40% больше людей после 27 января по сравнению с предыдущей неделей, выяснил аналитический центр «Авито Работа». Аналитики связывают это с тем, что с 27 января 2021 года развлекательные заведения Москвы вновь вернулись к привычному рабочему режиму. А именно были сняты ограничения на работу в ночное время кафе, ресторанов и дискотек.

4 февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября прошлого года.

В то же время градоначальник отметил, что пока рано отменять ограничения на проведение массовых мероприятий, рекомендации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут снять к маю.

В России за последние 24 часа было зафиксировано 12 742 новых случая заболевания COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021