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Почти 1 тыс. домов осталась без газа из-за пожара на газопроводе в Качканаре

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Пожар произошел на газопроводе в Качканаре (Свердловская область). В результате происшествия без газоснабжения остались более 900 домов. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона 21 февраля.

Отмечается, что к 18:50 пожар на газопроводе удалось полностью ликвидировать. Никто не пострадал, но пока без газа остается 961 дом.

При этом котельная, обеспечивающая город теплом, оперативно перешла на мазут.

«Тепло в многоквартирных домах есть. Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тыс. квартир», — добавили в департаменте.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по устранению последствий пожара. Ориентировочное время окончания работ по восстановлению газопровода — 22 февраля в 6:00.

В Единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что жителей попросили перекрыть подающий кран до восстановления газоснабжения, отмечает РЕН ТВ.

12 февраля сообщалось, что в Петербурге 73 дома остались без газа из-за пожара на газопроводе. ЧП произошло ранее в этот день в Колпинском районе в Речном переулке.

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