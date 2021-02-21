Трамп заявил о нежелании возвращаться в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Об этом в субботу, 20 февраля, он рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV.

«Если посмотреть на то, что происходит в Twitter, то, по-моему, он стал очень скучным и миллионы людей покидают платформу. Они уходят, поскольку Twitter уже не тот. Мы не хотим возвращаться в Twitter», — пояснил свое решение Трамп.

Кроме того, он охарактеризовал решение администрации социальной сети обозначать его сообщения пометками, указывающими на недостоверность публикуемой им информации, не иначе как «отвратительным». Экс-президент отметил, что на данный момент рассматривает возможность пользования другой социальной платформой.

«Меня очень сильно хотели видеть в Parler», — добавил Трамп.

Он также заключил, что создание собственного сайта — еще одна возможность объединить желающих присоединиться к нему и его команде, так как, по словам Трампа, аудитория у него больше, чем у кого-либо.

Ранее 11 февраля стало известно, что соцсеть Twitter не даст бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если он вновь займет государственную должность. Об этом заявил вице-президент компании Нед Сигал.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Жертвами беспорядков стали четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма Капитолия президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.

Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер, в свою очередь, выполнил условия. Затем аккаунт Трампа был удален окончательно. Соцсеть объявила, что будет блокировать всех, кто начнет публиковать сообщения от лица экс-президента. К подобным рестрикциям в отношении Трампа присоединились и другие соцсети.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.